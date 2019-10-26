محافظ الديوانية: التظاهرة التي انطلقت في المحافظة بدأت سلمية ومجاميع مندسة غيرت مسارها

2019/10/26 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، أن التظاهرة التي انطلقت في المحافظة امس بدأت سلمية، مؤكداً أن مجاميع مندسة غيرت مسارها.

وقال الشعلان، ستكون هنالك اعادة تقييم للوضع الأمني في المحافظة لحين استتباب الامن والقبض على المندسين الذين اساءوا للديوانية، مضيفا أن من قام بعملية الحرق في المحافظة معلوم لدى الاجهزة الامنية، وسيتم إلقاء القبض عليهم، مبينا أن أية تظاهرة غير مرخصة سيتم تفريقها.

هذا، وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن استشهاد واصابة المئات بجروح بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية.

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