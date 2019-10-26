حسين سالم مرجين - الاحتجاجات المجتمعية في المنطقة العربية والحاجة إلى إعمال العقل والتدبر

2019/10/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين أن الاحتجاجات المجتمعية التي تشهدها المنطقة العربية حاليًا في لبنان والعراق تدعو الأنظمة السياسية في تلك البلدان إلى ضرورة الاعتراف بأن هناك حراكًا مجتمعيًا حاصل، له أسبابه الحقيقية سواء على المستوى الاقتصادي، أم الاجتماعي، أم السياسي، كما يُبين ذلك الحراك أيضًا وجود مطالب حقيقية يتوجب الاعتراف بها، وحتى نقرب المعنى أكثر يمكن ان نشير إلى أن الاستعانة بالجيش وليس الشرطة يعد اعترافًا ضمنيًا بحجم وقو......

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