لجنة نيابية تطالب رئاسة البرلمان باكمال قانون حرية التعبير غداً لتحديد أماكن التظاهر

2019/10/26 | 18:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة عليا للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت اللجنة في بيان: "منذ يوم امس ونحن اذ نتابع

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، اليوم السبت، استعداد كتلته لحضور أي جلسة طارئة يعقدها مجلس النواب.

وقال السليطي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "تحالف سائرون بكل اعضائه حضر الى جلسة مجلس النواب المقرر

بغداد اليوم- بغداد

اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم السبت، عن عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات التي حدثت بين جموع المتظاهرين في عموم المحافظات العراقية، مؤكدة انه: لا يمكن التسا

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