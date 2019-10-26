شيوخ عشائر في المثنى يدعون لاستمرار التظاهرات ويعلنون البراءة من مثيري عمليات العنف

2019/10/26 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق- المثنى أعلن شيوخ عشائر بني حجيم في المثنى دعمهم لاستمرار التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق العادلة للشعب العراق، لحين استجابة الدولة لها.وفي نهاية اجتماع ضم عددا من عشائر المحافظة؛ أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه دعمهم للتظاهرات السلمية التي تشهدها عدة مدن عراقية، متبرئين في الوقت نفسه من اي عمليات عنف أو حرق أو […]

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