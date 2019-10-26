رئاسة البرلمان تخرج بعدة قرارات من اجتماعها بشأن مطالب المتظاهرين: إيقاف مجالس المحافظات رسميًا

2019/10/26 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعا لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، وفيما قررت إيقاف عمل مجالس المحافظات، طالبت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتحديد أماكن للتظاهر.وبحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فأن الاجتماع تدارس، التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع […]

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