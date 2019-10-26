2019/10/26 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إن العراق اليوم أمام فتنة كبيرة تقف وراءها إسرائيل وأميركا.

وذكر العامري، خلال مراسم تشييع قائد مكتب حركة عصائب أهل الحق في ميسان وسام العلياوي، أن هناك من يريد أن يسحب العراق الى الفوضى، مضيفا أن القصاص لدماء الشهداء، سيتم أخذه من أميركا وإسرائيل.

وكان مدير مكتب عصائب اهل الحق، في ميسان، وسام العلياوي، قُتِل هو وشقيقه عصام العلياوي، بعد إصابتهما نتيجة هجوم تعرض له مقر مكتب الحركة في المحافظة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري: العراق اليوم أمام فتنة كبيرة تقف وراءها إسرائيل وأميركا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري: العراق اليوم أمام فتنة كبيرة تقف وراءها إسرائيل وأميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).