ممثلة الامم المتحدة في العراق، لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة

2019/10/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استجابة لموجة الاحتجاجات الأخيرة، تعرب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، وتستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة.كما تعرب عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة.

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