2019/10/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف مفرزة اسعاف تطوعية تحمل جرحى متظاهرين واصابة كادرها وسط بغداد

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