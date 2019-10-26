برلماني عن تحالف الصدر يصدر توضيحا بشأن اغتيال احد كوادر مكتبه

2019/10/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد النائب عن تحالف سائرون ، الدكتور غايب العميري يوم السبت تعرض احد كوادر مكتبه الى عملية اغتيال لكنه اكد في نفس الوقت مصرعه.

وقال العميري في بيان اليوم ان احد افراد كادر مكتبي في الناصرية ، المعاون الطبي ، منتصر سعدي ، لقي مصرعه، ولم يتم اغتياله كما نشر.

واضاف ان سعدي لقي مصرعه اثناء تأدية الواجب الانساني في سيارة اسعاف وانقاذ المتظاهرين في محافظة ذي قار.

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