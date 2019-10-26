البياتي: 3 شهداء وعشرات الجرحى في تظاهرات بغداد اليوم ولا فرق صحية في ساحة التحرير

2019/10/26 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، عن استشهاد {3} متظاهرين، اليوم السبت، واصابة العشرات في تظاهرات بغداد.

واشار البياتي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى" عدم توفر فرق طبية تابعة لوزارة الصحة او سيارات اسعاف في ساحة التحرير ووجود فرق تطوعية من الشباب مع إسعافات أولية من مصادر التبرعات".واكد البياتي" تزايد في اعداد المتظاهرين بشكل تدريجي مع رغبة حقيقية في الحفاظ على السلمية من قبل المتظاهرين".انتهى

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