استنفار تام لمواجهة هطول الأمطار في بغداد

2019/10/26 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، مديرية دائرة مجاري محافظة بغداد الى الاستنفار التام استعدادًا لمواجهة هطول الأمطار.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية الى المديرية واجتماعه بمدراء مراكز المجاري بحضور النائب الاول للمحافظ علي الهيچل ومدير مديرية مجاري المحافظة شاكر الكعبي.



وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" المحافظ اشار الى ضرورة الاستعداد بشكل امثل لموسم الأمطار في أقضية بغداد وضمن حدود وصلاحيات المحافظة"، لافتا الى "مباشرة ملاكات المديرية الى تشغيل تام للمحطات وتسليك الشبكات ونشر الاليات التخصصية وتوفير الوقود الكافي لسد احتياجات المحطات والقيام بحملات مستمرة لتصريف المياه".وأوضح المحافظ، ان " الأيام المقبلة ستشهد انفراج لمشاريع مجاري {ابو غريب والنهروان وحي الوحدة وسبع البور} التي أعلنت عنها المحافظة سابقا وتوقفت بإشعار من وزارة المالية"، مبينا "حاجة تلك المناطق الماسة لهذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية وهو ما سيعمل عليه بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لإعلانها مجددًا وإحالتها الى التنفيذ".من جانبه رحب مدير مجاري محافظة بغداد السيد شاكر الكعبي بزيارة السيد المحافظ ولقاءه المباشر بمدراء المراكز"، موضحا بان " هذه الزيارة مهمة جدا في التعرف عن كثب على عمل المديرية والنهوض بواقع عملها وتذليل جميع المعوقات والمشاكل".انتهى

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