القوات الأمنية تجبر متظاهري التحرير على التراجع نحو ساحة النصر وأزقة البتاوين وسط بغداد

2019/10/26 | 18:48

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بدفع القوات الأمنية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، إلى التراجع نحو ساحة النصر وأزقة حي البتاوين، مستخدمة في ذلك قنابل صوتية وغازات مسيّلة للدموع.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أجبرت المتظاهرين في ساحة التحرير على التراجع إلى ساحة النصر وأزقة حي البتاوين وسط بغداد، مستخدمة الغاز المسيّل للدموع وقنابل الصوت بشكل كثيف، منذ نصف ساعة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "ساحة التحرير باتت شبه فارغة من المتظاهرين الآن".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ ليل الخميس الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة، تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً، وإصابة الآلاف، فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في وقت سابق من اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة عليا للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

بغداد اليوم- ديالى

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، بان قوات حفظ القانون المعنية بحماية اي تظاهرة سلمية ستكون منزوعة السلاح.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد نهاد المهداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات حفظ القانون التي شكلت مؤخرا ل

بغداد اليوم- الانبار

كشف مصدر أمني، السبت (26 تشرين الأول 2019)، عن وصول أرتال عسكرية أمريكية إلى محافظة الانبار، لافتا الى تمركزها في قاعدة عين الأسد غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامريكية المنسحبة من سوريا وصلت

بغداد اليوم- بغداد

توعدت عمليات بغداد، السبت (26 تشرين الأول 2019)، المعتدين على القوات الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة، بالاجراءات القانونية الرادعة.

وقالت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تؤكد استخدامها الاجراءات القانونية ال

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