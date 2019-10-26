ممثل وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يزور بطل العالم بالمواي تاي علي الكناني للاطمئنان على صحته

2019/10/26 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلوزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيزوربطلالعالمبالموايتايعليالكنانيللاطمئنانعلىصحته

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