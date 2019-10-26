الجربا يدعو عبد المهدي إلى الاستقالة في هذا التاريخ

2019/10/26 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، اليوم السبت، ان نزع فتيل أزمة التظاهرات وإيقاف الفوضى القادمة يتطلب إجراءات ومواقف حاسمة وسريعة من الحكومة والبرلمان.

وقال الجربا في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه، "يتطلب من رئيس الوزراء إصدار بيان بالصوت والصورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام مقبلة،يقول فيه للعراقيين، سوف اقدم استقالتي قبل نهاية هذه السنة، ودعوني أكمل ما بدأته من إصلاحات خلال المدة المتبقية لوجودي في الرئاسة".

ودعا الجربا أعضاء مجلس النواب إلى " التصويت على كل حزم الإصلاحات، وان يصوتوا ايضاً و بالإجماع على اجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، يكون موعدها نهاية سنة 2020 ، وبإشراف مجلس القضاء الاعلى والامم المتحدة".

واقترح الجربا " قيام مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجالس المقبلة يكون في نهاية سنة2021 وذلك بعد اجراء تعديلات على قانون مجالس المحافظات".

وطالب أيضاً بـ "الكشف الحقيقي عن الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين وتقديم المتهمين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعا إلى "إحالة جميع ملفات الفساد المالي والإداري منذ عام 2003 إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فيها وفق القانون، وابعادها عن التوافقات السياسية والاعتبارية، على ان يتم حسم تلك الملفات وفق جدول زمني سريع".

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