سقوط جرحى بالتحرير مع تجدد الاحتجاجات الليلية واستهداف مفرزة اسعاف تطوعية

2019/10/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عشرات المتظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بجروح مع تجدد الاحتجاجات الليلية في يومها الثاني على التوالي.

وقال مراسل شفق نيوز، ان تعزيزات عسكرية توجهت منتصف جسر الجمهورية وقامت بإطلاق القنابل بشكل مباشر على المتظاهرين، مشيرا الى سقوط العشرات من الجرحى في التحرير.

واستهدفت القوات الامنية مفرزة اسعاف تطوعية في ساحة الحرير تحمل جرحى متظاهرين ومما ادى الى كادرها، بحسب المراسل.

وتابع المراسل بالقول ان القوات اجبرت المتظاهرين على التراجع نحو ساحة النصر وأزقة البتاوين نتيجة كثافة إطلاق الغاز وقنابل الصوت.

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