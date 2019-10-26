2019/10/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل حالات إختناق وتفريق للمتظاهرين وسقوط جرحى في ساحة التحرير

تأریخ التحریر: : 2019/10/26 18:58

• 32 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات إختناق وتفريق للمتظاهرين وسقوط جرحى في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات إختناق وتفريق للمتظاهرين وسقوط جرحى في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).