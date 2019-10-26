لبنان، العراق، تشيلي والإكوادور... حركات احتجاجية ضد الطبقات الحاكمة منذ مطلع أكتوبر

2019/10/26 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد بلدان عدة مظاهرات وإضرابات منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في تصاعد لكثافة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقات السياسية الحاكمة والظروف المعيشية السيئة.



فمن لبنان والعراق إلى تشيلي والإكوادور...



المطالب متشابهة.

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