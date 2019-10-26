وجهاء وشيوخ الناصرية يمنعون محاولات حرق بيت محمد باقر الناصري

2019/10/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر، السبت، بأن وجهاء وشيوخ الناصرية وقفوا سداً أمام محاولات حرق بيت اية الله محمد باقر الناصري.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم الاعتداء على منزل اية الله الشيخ محمد باقر الناصري".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وجهاء وشيوخ الناصرية وقفوا سدا امام محاولات حرق البيت".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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