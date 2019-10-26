English | كوردى

القوات الامنية تبدأ عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وتلاحق المتظاهرين في الازقة


القوات الامنية تبدأ عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وتلاحق المتظاهرين في الازقة
2019/10/26 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تبدأ عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وتلاحق المتظاهرين في الازقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تبدأ عملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وتلاحق المتظاهرين في الازقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا