قوة من بغداد تشرع بحملة أمنية للقبض على عدد من المتهمين باحراق مبنى مجلس الديوانية

2019/10/26 | 19:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بدفع القوات الأمنية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، إلى التراجع نحو ساحة النصر وأزقة حي البتاوين، مستخدمة في ذلك قنابل صوتية وغازات مسيّلة للدموع.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القو

بغداد اليوم- ديالى

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، بان قوات حفظ القانون المعنية بحماية اي تظاهرة سلمية ستكون منزوعة السلاح.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد نهاد المهداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات حفظ القانون التي شكلت مؤخرا ل

بغداد اليوم- الانبار

كشف مصدر أمني، السبت (26 تشرين الأول 2019)، عن وصول أرتال عسكرية أمريكية إلى محافظة الانبار، لافتا الى تمركزها في قاعدة عين الأسد غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامريكية المنسحبة من سوريا وصلت

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