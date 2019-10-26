2019/10/26 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).