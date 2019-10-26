2019/10/26 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر للمسؤولين: إستقيلوا قبل ان تُقالوا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصدر للمسؤولين: إستقيلوا قبل ان تُقالوا
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الصدر للمسؤولين: إستقيلوا قبل ان تُقالوا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر للمسؤولين: إستقيلوا قبل ان تُقالوا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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