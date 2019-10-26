مستشار عبدالمهدي وأقرب مقربيه السابقين يدعوه للمرة الثالثة إلى الاستقالة ويكتب له نصيحة صادقة!

2019/10/26 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق يعود من جديد المستشار السابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس تحرير صحيفته العدالة، ليث شبر، بدعوة عبدالمهدي إلى الاستقالة وهي المرة الثالثة التي يدعو فيها، إلى تقديم إستقالته، منذ إنطلاق التظاهرات في الأسبوع الأول من تشرين الأول الحالي.كتب ليث شبر في المقال التالي: للمرة الثالثة أدعوك سيدي العزيز لتقديم استقالتك فقد […]

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