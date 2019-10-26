قتيلان وأكثر من 100 جريح بالاحتجاجات الليلية ببغداد وعمليات كر وفر بالبصرة

2019/10/26 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قُتل على الاقل متظاهران فيما اصيب العشرات بجروح خلال محاولة القوات الامنية فض الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل شفق نيوز، ان القوات الامنية شرعت في محاولة فض الاعتصام وسط التحرير وبدأت اولا باطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

واضاف ان القوات حاصرت العشرات في المطعم التركي المحاذي لجسر الجمهورية واطلقت عليهم القنابل المسيل ليصاب اكثر بحالات اغماء وفقدان للوعي.

وتابع المراسل ان القوات الامنية استخدمن القوة المفرطة والرصاص الحي مما والقنابل الصوتية والقنابل الغاز مما تسبب بمقتل اثنين من المتظاهرين واصابة 100 اخرين بجروح.

وفي البصرة اقصى جنوبي العراق فان شارع سوق الجنينة شهد عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية يصاحبها غاز مسيل للدموع.

وتقدم المتظاهرون صوب شارع الاندلس والقوات الامنية ترد بالغاز المسيل للدموع، حسب مصادر امنية.

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