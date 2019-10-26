الأمم المتحدة للحلبوسي: على البرلمان ان يضطلع بواجباته لتحقيق مطالب المتظاهرين

2019/10/26 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق السيدة هينيس بلاسخارت، مجلس النواب بان يضطلع بواجباته لتحقيق مطالب المتظاهرين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بلاسخارت.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والتظاهرات التي تشهدها البلاد".وأضاف ان" اللقاء اكد على ضرورة الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وفق سقف زمني محدد، وتحسين الخدمات العامة، والعمل للقضاء على الفساد والمفسدين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسم هذا الملف، وخلق بيئة للنمو، وتوفير فرص العمل".وتابع" كما حث اللقاء على حفظ سلمية التظاهرات، والالتزام بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، ومنع المخربين من إحداث فجوة بينهم وخلق حالة الفوضى التي تضعف من زخم المطالب الحقة، وضرورة محاسبة المتسببين في أعمال العنف، وفرض القانون".



وأعربت بلاسخارت عن" قلقها البالغ بشأن المجاميع المسلحة التي تعمل على تقويض الاستقرار في البلاد، مما يؤثر سلبا على الحق في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين من أجل التغيير وقدرة الحكومة على العمل على تلبية تلك المطالب، كما أكدت على أهمية أن يضطلع مجلس النواب بواجباته لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، فيما كشفت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة في هذا السياق".انتهى

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