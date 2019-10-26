مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الاحد

2019/10/26 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي غداً الاحد.

وذكر مصدر محلي {للفرات نيوز} ان" مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات ذي قار غداً الاحد".انتهى

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