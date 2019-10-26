العراق: قتلى وجرحى في تجدد الاحتجاجات في بغداد والناصرية

2019/10/26 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت مظاهرات جديدة السبت في العاصمة العراقية بغداد والناصرية جنوبا عن مقتل ستة أشخاص، غداة احتجاجات دامية سقط خلالها أكثر من 40 قتيلا.



وبدا المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أكثر استعدادا لمواجهة قنابل الغاز، فيما ألمح الجيش والداخلية في بيانين منفصلين إلى عزمها الرد بشكل أكثر صرامة على المحتجين.

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