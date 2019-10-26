الصدر يحذر من فتنة وحرب أهلية ويدعو للكف عن القمع والظلم والتفريق

2019/10/26 | 19:50

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بغداد اليوم _ النجف

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى الكف عن "قمع وظلم وتفريق" المتظاهر...





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