شاب يتسلل الى سجن لمصالحة صديقته

2019/10/26 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: ذكشفت سلطات السجون في مدينة فشتا شمال غربي ألمانيا، أن مراهقا تسلق جدارا يبلغ ارتفاعه اربعة أمتار، كي يصل إلى نافذة صديقته السابقة.واعترض حرس السجن المراهق الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء لإحضار سلم لإجباره على النزول، على وفق ما ذكرت الأسوشيتد برس.ولم يتبين بعد ما إذا ...

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