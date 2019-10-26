(النجف تستقبل الزوار المعزين بوفاة الرسول الاكرم (ص

2019/10/26 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت محافظة النجف الاشرف،اليوم السبت، الاف الزائرين المعزين بذكرى وفاة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم.

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