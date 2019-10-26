الصدر يحذر عبدالمهدي من حرب أهلية: إستقيلوا قبل ان تُقالوا

2019/10/26 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نص رسالة الصدر إلى الحكومة.وجاء نص الرسالة كالتالي: بسمه تعالى اذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا الاضرابات حلاً فهل (التمسك بالسلطة) حل..بينما لا قدرة لها على انهاء معانات الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم […]

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