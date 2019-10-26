ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع مطرود برشلونة

2019/10/26 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يتحرك نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مطرود غريمه التقليدي برشلونة ، إيفان راكيتيتش في الفترة المقبلة وفقا لما نقلته شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من النادي الملكي.

و أشارت الشبكة مساء اليوم السبت إلى أن برشلونة استقر على التضحية بنجم الوسط الكرواتي ببيع عقده في الفترة المقبلة لعدم وجوده بشكل أساسي في خطط المدرب إرنستو فالفيردي.و حدد البارسا سعر بيع لاعب إشبيلية الإسباني السابق عند 40 مليون يورو و هو رقم ليس كبيراً على حد وصف الشبكة المدريدية.و أفادت ديفنسا بأن الريال قد يستغل الأمر و يتحرك لضم راكيتيتش في ظل انخفاض منحنى خط وسط الفريق الملكي في الفترة الماضية.و ينوي الريال محاولة ضم راكيتيتش من برشلونة رغم إدراكه أن النادي الكتالوني لن يقبل أي عرض للحصول على خدمات الكرواتي في الشتاء المقبل.و يضع فلورنتينو بيريز رئيس الريال خيار ضم راكيتيتش في تفكيره لكنه لن يهمل الأهداف الأخرى التي يسعى الميرينجي خلفها في الميركاتو الشتوي.انتهى

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