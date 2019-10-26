السيد مقتدى الصدر: إستقيلوا قبل ان تقالوا

2019/10/26 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، "رجال السلطة" الى تقديم استقالاتهم قبل ان يقالوا.

وقال السيد الصدر في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، اذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا الاضرابات حلاً فهل {التمسك بالسلطة} حل..



بينما لا قدرة لها على انهاء معانات الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له.اذا لم تستطع السلطة ان ترمم ما افسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم، واذا اردتم من الشعب ان لا يَقتُل ولا يَحرِق - وهو المتعين - فيا ايها الفاسدون كفوا ايديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقاً.انما هم ثلة ارادوا الكرامة وارادوا العيش الرغيد وارادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين...



افبالنار يدفعون ام بالحسنى والخير يجازون.هم ثلة قد نجحت وبأمتياز بالضغط على الفاسدين فاجبروهم على التراجع ومحاولة الاصلاح...



افلا تعينهم يا{رئيس الوزراء} لكي تكمل ما تدعيه من مشروع الاصلاح!!.كفى...



لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الاهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريبواني ان كنت متهما بركوب الموج كما وانني حاولت الاصلاح سابقا...



فاليوم تقع المسؤولية على كبار الشعب وحكمائهم لدرء الفتنة فورا...



والا فلات حين مندم.واخيرا: إستقيلوا قبل ان تُقالوا..



او اصلحوا قبل ان تُزالوا..



والا فلات حين مناص.انتهى

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