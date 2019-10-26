عبد المهدي يعقد اجتماعاً بمقر الشرطة الاتحادية لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات

2019/10/26 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، اجتماعاً بمقر الشرطة الاتحادية لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد اليوم، اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الإتحادية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلاله متابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين".





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