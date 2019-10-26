2019/10/26 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح /وكالات

تعود الاعلامية المصرية لميس الحديدي، الى التلفزيون، في برنامج «القاهرة الآن» من شاشة قناة «العربية» بعد مضي عام على غيابها.



وأعلنت قناة «العربية» عودة الحديدي، عبر شاشتها ببرنامج «القاهرة الآن» الذي ينطلق ابتداءً من 20 تشرين الثاني المقبل.

لميس..



المذيعة المصنفة «رقم 1» في مصر، تركت خلفها فراغا كبيرا، وترقّب كثيرون عودتها

هذه الأيام.



رحلة «لميس» مع التلفزيون مليئة بالنجاحات؛ إذ حظيت برامجها بانتشار واسع، ابتداء من «كرسي في الكلوب» عام 2005، وانتهاء بـ «من قلب مصر»

عام 2010.



قبل أن تنتقل «لميس» إلى «ماسبيرو» الذي خاضت فيه تجارب ناجحة..



البداية من خلال محطة «MBC” التي التحقت بها في سن الخامسة والعشرين، كمراسلة للمحطة السعودية في القاهرة، ومن قبلها عملت في قناة “NBC” الأميركية.

التجربة الأطول في مشوار “الحديدي” بين أروقة قنوات “CBC” التي انطلقت في تموز 2011..



استمرت “لميس” سبع سنوات كاملة في “CBC” الاسم الأبرز في المحطة وعنوانها الرئيس من خلال برنامج “هنا

العاصمة”.



في سجلات “الحديدي” انفرادات ولقاءات وتغطيات ميدانية تفخر بها، ففي 2008 العام الذي شنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة غادرت لميس لتغطية الأحداث من هناك، ولديها أيضا سلسلة حوارات استثنائية، مع هيلاري كلينتون..



وزيرة الخارجية الأميركية الأسبق، والرئيس الفلسطيني محمود عباس..



أبو مازن، ووزير الخارجية البريطانية السابق توني بلير،

ومحمد حسنين هيكل.

لعامين متتاليين اختيرت لميس الحديدي، ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ويجيب زوجها الإعلامي عمرو أديب في حوار له مع برنامج “25 سؤال” على قناة العربية، في رمضان الماضي، عن أكثر صفة يحبها في زوجته فيقول: “المواجهة” في حين تقر “لميس” في أحد حواراتها الصحفية أن “عمرو” على الصعيد المهني خارج المنافسة وأنه أمهر مذيع مصري وعربي على الإطلاق في منطقة

الـ توك شو.

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