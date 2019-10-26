حزب عمل يدعو لإجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي وتعديل الدستور

2019/10/26 | 20:21

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بغداد اليوم- بغداد

دعا حزب عمل بزعامة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، اليوم السبت، الى اجراء انتخابات مبكرة وبإشراف اممي، مطالبا بالوقت ذاته بإجراء تعديلات للدستور.

واصدر الحزب بيانناً بخصوص الأوضاع الحالية التي يشهدها العراق، جاء فيه "يوم مؤلم آخر يعيشه العراق في الخامس والعشرين من تشرين الأول يضاف إلى سلسلة الأيام العصيبة التى مر بها الشعب وهو يدفع ثمن المطالبة بحياة حرة كريمة ،يدفع دما طهورا يراق على ذلك المنحر".

وأضاف ان "ومن منطلق المسؤولية الوطنية يدعو حزب عمل الرئاسات الثلاث للتوجه الجاد والسعي الحثيث لتنفيذ المطالبات الشعبية والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي، وتعديل الدستور وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد ونهب المال العام".

وتابع إن "حزب عمل وإذ يعلن تأييده ووقوفه التام مع مطالب الشعب المحقة يهيب بالجماهير المتظاهرة بالحفاظ على سلمية التظاهرات والحذر من المتصيدين الذين يحاولون خلط الأوراق وإيقاع الفتن بين أبناء البلد الواحد من خلال القيام بأعمال السلب والنهب والاعتداء الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة".

بغداد اليوم- بغداد

بحث القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم السبت، الأوضاع في بغداد والمحافظات بعد التظاهرات الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأخير عقد اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر

بغداد اليوم _ النجف

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى الكف عن "قمع وظلم وتفريق" المتظاهرين، فيما حذر من إنزلاق العراق في "آتون الفتنة والحرب الأهلية".

وقال الصدر في بيان، نشرته صفحة "صالح محمد العراقي

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس المنبر العراقي، إياد علاوي، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة مصغرة "حكومة أقوياء" تتولى تشكيل مفوضية انتخابات "مستقلة ونزيهة بحق"، ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة "وفق قانون منصف".

وكتب علاوي ف

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