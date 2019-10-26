شاهد فيديو – نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان يصف الاحتجاجات الأخيرة بـ”إعلان نهاية” حقبة ما بعد 2003 ويطالب بتغيير شامل

2019/10/26 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- IMG_5801يس عراق-بغداد قال نائب رئيس الوزراء العراقي ثامر الغضبان أن موجة الاحتجاجات الأخيرة كانت بمثابة إعلان نهاية للنظام السياسي الذي حكم البلاد بعد 2003، مضيفاً أن ما اعترى هذا النظام واتصف به قد وصل إلى مرحلة “الإشباع” لدى العراقيين.وأكد الغضبان خلال لقاء متلفز على قناة السومرية اجراه الاعلامي غزوان جاسم على ضرورة بروز […]

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