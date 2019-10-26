رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماعاً أمنياً لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات

2019/10/26 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الإتحادية.

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