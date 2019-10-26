2019/10/26 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع رئيس الوزراء مع القادة الأمنيين لتدارس الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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