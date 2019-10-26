هذا ما كتب السيد مقتدى الصدر

2019/10/26 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله): بسمه تعالى اذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا الاضرابات حلاً فهل (التمسك بالسلطة) حل..بينما لا قدرة لها على انهاء معانات الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له واذا لم تستطع السلطة ان ترمم ما افسده سلفهم فلا خير فيهم ولا

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