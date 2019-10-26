سامي عبد العال - معنى الوديعةِ السياسيةِ

2019/10/26 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال أحياناً تتحول الأفكار الاقتصادية(كفكرة الوديعة) إلى سياسات ماكرةٍ تجاه الإنسان.فهو الضحية التي لا تنال حظاً من الحياة إلاَّ بمقدار ما تتلقى من ضربات قاتلةٍ.كيف لا ..وهذه الأفكار ابتداء هي نتاج لأنظمة تدير الثروات لصالح القوى المتحكمة في سيولتها.فالاقتصاد ليس خارج أيَّة عملية سياسية ولو بَعُدت، إنَّه الظل المباشر لما هو سياسي وقد يمثل الجسد السياسي نفسه.إنَّ العلاقة بين السياسة والاقتصاد ليست......

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