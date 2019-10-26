مصدر بذي قار: صدور أوامر باعتقال من يعتدي على القوات الامنية والممتلكات العامة وفق المادة 4 ارهاب

2019/10/26 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بصدور أوامر اعتقال وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بحق كل من يقوم بعمل يسيء إلى القوات الامنية أو البنى التحتية أو الممتلكات.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "الغد برس" إن " السلطات أصدرت أوامر باعتقال كل من يقوم بعمل فيه اساءة للقوات الامنية او البنى التحتية من الممتلكات العامة والخاصة، أو عمل يهدد الحفاظ على ارواح المواطنين وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب"

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