2019/10/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل اكثر من 60 محتجا واصابة نحو 3000 اخرين حصيلة اليوم الثاني لتظاهرات العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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