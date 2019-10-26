بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا مضمون الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا

2019/10/26 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، تداعيات الاتفاق الروسي التركي، بشأن التسوية في سوريا.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان، ان بوتين اطلع نظيره الفرنسي بشكل مفصل، على مضمون مباحثاته مع الرئيس التركي، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في سوتشي، مؤكدا ان القرارات المتفق عليها، والمسجلة في مذكرة التفاهم،تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم في الحفاظ على سيادة سوريا.

وأضاف البيان، ان الرئيس الفرنسي أشاد بالاتفاقيات التي توصلت إليها روسيا وتركيا بشأن سوريا، لافتا الى ان الجانبين أجمعا على ان التدابير المنصوص عليها في اتفاق سوتشي، تشكل أساسا جيدا لإحلال الاستقرار في شرقي الفرات، وتسوية الأزمة السورية.

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