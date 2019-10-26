محتجون يحاصرون القنصيلة الإيرانية في كربلاء.. وفيديو لرفع العلم العراقي

2019/10/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي السبت عشرات المحتجين أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد.

وفي أحد المقاطع ظهر شاب عراقي وهو يرفع علما عراقيا وسط هتافات واحتفالات من قبل متظاهرين، فيما ردد آخرون هتافات "هذا وعد وبغداد لن تسكت بعد الآن".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قالت في وقت سابق إن التظاهرات في كربلاء تجددت السبت بالرغم من قرار حظر التجول المفروض في المدينة منذ منتصف ليلة الجمعة وحتى إشعار آخر.

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