صافرة تاريخية

2019/10/26 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

في ارشيف قضاة الملاعب في العراق بصمات مشهودة لاسماء مرموقة خدمت اللعبة وتركت اثرا في ميادين المستطيل الاخضر محليا وعربيا ونالت الثناء والتقدير طوال رحلتها في عالم الصافرة، لكن الامال لم ترتق الى حدود كانت تستحقها وغاب حكامنا عن المشهد المتقدم في البطولات القارية ومسابقات المونديال .

اجيال من حكام الكرة اعتزلوا قيادة المباريات ولم يكلفوا بواجبات في المسابقات الاسيوية تناسب تاريخهم وقدراتهم ولحق بهم ظلما بقي ساريا لوقت قريب وللاسف خلت قوائم التحكيم على مدار نسخ المونديال منذ اول اطلالة لها في العام 1930 حتى نسخة روسيا 2018 من الصافرة العراقية بالرغم من تواجد العديد من زملائهم من العرب والقارة الصفراء بين المشاركين في قيادة اللقاءات .

قضاة الملاعب العراقية للساحة والمساعدين ضمت الكثير من مبدعي الصافرة في العقود المنصرمة حتى اليوم امثال فهمي القيمقجي وصالح فرج وسامي ناجي ومؤيد البدري وطارق احمد وعباس عبد الحسين وصبحي اديب ورعد سليم وطارق عبد الحافظ وكاظم عودة وصباح عبد وسمير شبيب والدكتور صباح قاسم ونجم عبود ولؤي صبحي واخرين اعتذر من ذكرهم جميعا وكلف بعضهم بواجبات عربية واسيوية الا انهم لم يحظوا بفرصة قيادة مباريات نهائية على مستوى اندية القارة او المنتخبات الوطنية .

اسناد مهمة تحكيم مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال اسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني في التاسع من الشهر المقبل للحكم العراقي علي صباح تعد الاولى في تاريخ صافرتنا بلعبة كرة القدم وجاء الاختيار موفقا من قبل الاتحاد القاري بعد سلسلة من اللقاءات الناجحة اخرها تواجده في الطاقم التحكيمي لمواجهة نصف نهائي المسابقة الاولى للموسم الحالي بين السد القطري والهلال .

واجبات سابقة اسندت لمهند قاسم وعلي صباح وواثق محمد وغيرهم في بطولات القارة وغربها في السنوات الاخيرة لكن الابواب اتسعت امام صافراتنا مؤخرا لتولي مهمات اكثر منزلة من سابقاتها وهو استحقاق طبيعي تأخر عن حكامنا وابعدهم عن تكليفات موازية لجدارتهم المهنية في العديد من المشاركات الدولية ومنها كأس العالم .

الطاقم الذي سيتولى تحكيم لقاء نهائي دوري الابطال الاسيوي يضم الى جانب علي صباح المساعدين حيدر عبد الحسن وامير داود وواثق مدلل حكما رابعا والاضافي الاول مهند قاسم والثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عمان وبذلك اتيحت الفرصة لخمسة قضاة عراقيين من ادارة المباراة المرتقبة في الرياض وهناك مهمات اخرى مقبلة لحكام الساحة المعتمدين من الفيفا في العام الحالي صباح وقاسم فضلا عن واثق محمد ويوسف سعيد وزيد ثامر ومحمد سلمان الى جانب المساعدين ميثم خماط ومؤيد محمد علي وواثق مدلل وامير داود وحيدر عبد الحسين وجهاد عطية واكرم علي واحمد صباح ضمن اجندة الاتحاد القاري في المرحلة المقبلة واول الغيث هطل اليس كذلك .

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