2019/10/26 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع أعداد شهداء التظاهرات إلى 63 شهيداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع أعداد شهداء التظاهرات إلى 63 شهيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).