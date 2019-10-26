حقوق الإنسان: ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 63 شخصاً

2019/10/26 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أعلنت #مفوضية #حقوق_الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة أعداد #ضحايا #التظاهرات إلى 63 قتيلاً.وقال المفوضية في بيان لها: إن «أعداد الضحايا ارتفعت إلى […]

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