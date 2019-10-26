نائب عن تحالف الفتح يطالب بتقليص عدد أعضاء البرلمان وإلغاء مجالس المحافظات

2019/10/26 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الى تقليص عدد اعضاء مجلس النواب والغاء مجالس المحافظات.

وشدد سالم في تصريح، على ضرورة ان تتضمن الخطوات الإصلاحية، تقليص عدد اعضاء مجلس النواب، والهيئات المستقلة، وإلغاء مجالس المحافظات، لما تسببه تلك المؤسسات والجهات، من توسيع لدائرة الفساد، وتدني الخدمات، مطالبا بخفض عدد أعضاء البرلمان، الى مئة وعشرين عضوا فقط، والانتفاع من رواتبهم ومخصصاتهم، في بناء المجمعات السكنية وحل أزمة الفقر.

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