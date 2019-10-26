2019/10/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر أغان واهازيج يرددها المتظاهرون بشكل جماعي في ساحة التحرير ببغداد، من بينها “منصورة يا بغداد”، والتي تعود إلى حقبة الثمانيات من القرن الماضي.مدونون نشروا أيضا مقطعاً لما قالوا إنه “رقصة لعبة البوببجي” يمارسها محتجون اعتلوا عمارة المطعم التركي أمام ساحة التحرير، هتفوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. أغانٍ وطنية وشعارات رافضة للسلطة يرددها متظاهرو ساحة التحرير ببغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. أغانٍ وطنية وشعارات رافضة للسلطة يرددها متظاهرو ساحة التحرير ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).